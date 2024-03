O FC Porto conseguiu chegar ao empate através do golo de Francisco Conceição.

Numa típica jogada do avançado português, o camisola dez dos azuis e brancos fletiu para dentro e rematou em arco, completamente fora do alcance do guarda-redes do Vizela.

O jogo entre FC Porto e Vizela decorre, este sábado, no Estádio do Dragão, para a 26ª jornada.