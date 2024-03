As claques do FC Porto Super Dragões e o Colectivo Ultras 95 estiveram em silêncio durante toda a primeira parte do jogo com o Vizela, este sábado.

As zonas destinadas aos grupos organizados de adeptos portistas estiveram menos preenchidas do que o habitual e não se fizeram ouvir desde o primeiro minuto, em aparente protesto. Os adeptos que estavam no topo norte abandonaram o estádio ainda antes do intervalo, enquanto os Super Dragões saíram imediatamente após o apito do árbitro, debaixo de um coro de assobios.

Os cânticos, palmas e incentivos na primeira parte vieram por iniciativa dos outros adeptos, sobretudo das bancadas centrais, tendo até existido bate-bocas e assobios com as claques.

Refira-se que, na tarde deste sábado, durante o jogo com o NK Lokomotiva, adeptos do Hajduk Split exibiram faixas das claques dos azuis e brancos, que terão sido roubadas do Museu do FC Porto. A claque do Hajduk tem uma ligação próxima ao grupo No Name Boys, afeto ao Benfica.