Agora é oficial: André Villas-Boas é o novo presidente do FC Porto!

De acordo com os dados oficiais divulgados no site do clube, a lista B, liderada pelo antigo treinador dos dragões, recolheu 21.489 votos (ou seja, 80,28 por cento) e superou, por larga margem, a lista encabeçada por Pinto da Costa, que teve 5.224 votos (19,52 por cento).

O Maisfutebol, de resto, havia apurado que Villas-Boas ganhou em todas as 44 mesas de votação.

A lista C, de Nuno Lobo, teve apenas 53 votos.

Na sede de campanha, o dirigente eleito falou aos sócios do clube azul e branco e afirmou que «o FC Porto está livre de novo».

André Villas-Boas, refira-se, será o 32.º presidente da história para o FC Porto, e é eleite para o quadriénio 2024-2028.

Nestas eleições votaram 26 766 sócios do FC Porto, o que mais do que dobrou a maior afluência de sempre do clube, que datava de 1988 (10 731 sócios).

Este registo ultrapassa o recorde de votantes em eleições do Sporting (22 510 sócios), que ocorreu em 2018 e acabou com Frederico Varandas como presidente. Mais distante está o recorde absoluto em clubes portugueses, que pertence ao Benfica. Nas eleições de 2021, em que Rui Costa foi eleito presidente, votaram 40 115 sócios.

Em baixo, a equipa de André Villas-Boas:

DIREÇÃO

Presidente

André Villas-Boas

Vice-Presidentes

Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto

João Begonha da Silva Borges (pelouro financeiro)

Tiago Filipe da Veiga Guarda Gomes de Madureira

Francisco António Miranda Araújo

José Luís Gomes de Andrade



Vogais

Alberto de Sousa Babo

Teresa Paula Dias Figueiras

Joana Pinto Leite César Machado Ortigão de Oliveira



MESA DA ASSEMBLEIA GERAL



Presidente

António Manuel Lopes Tavares



Vice-Presidente

Jorge Manuel Araújo de Sousa Basto



Secretários

Susana Abreu Alves Pereira Furtado de Mendonça

Vasco Miguel Barros Leal Cardoso

Vasco Bruno de Figueiredo Azeredo



Suplentes

Fernando Nuno Fernandes Ribeiro dos Reis

José Manuel Duque Rodrigues

Mafalda Leão e Seabra Ortigão de Oliveira



CONSELHO FISCAL E DISCIPLINAR



Presidente

Angelino Cândido de Sousa Ferreira



Vice-Presidente

Carlos Manuel Maia da Rocha Nunes



Secretário

Rui Edgar Peixoto Araújo Duarte



Relatores de Contas

Rui Manuel Pais Brochado

Carlos Afonso Dias Leite Freitas dos Santos



Relator de Contencioso

Sofia da Costa Pimenta de Sá Azeredo

Relator de Sindicância

António Maria da Fonseca Côrte-Real Souto Neves



Suplentes

João Pedro Martins Costa

Miguel Paulo Pais Brochado