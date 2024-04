Foi um André Villas-Boas radiante que apareceu na sede da sua campanha, para discursar pela primeira vez como presidente eleito do FC Porto.

Perante uma plateia em êxtase, o agora futuro presidente portista, antigo treinador dos dragões, mostrou-se «orgulhoso e honrado» e enalteceu a «noite histórica que se viveu».

«Obrigado, amigos. Estou muito contente, orgulhoso e honrado esta oportunidade que me dão, espero em absoluto corresponder às vossas exigências, de todos os portistas, que é ganhar, conquistar títulos e sustentar o nosso clube para o futuro», começou por dizer.

«Que noite histórica, que orgulho enorme ver a força do FC Porto. O nosso clube está vivo, demonstrou toda a força hoje. A cada um de vocês, muito obrigado por tudo», prosseguiu.

Villas-Boas agradeceu a todas as pessoas que o apoiaram «em todo o mundo» durante a campanha e deixou uma palavra de agradecimento a Pinto da Costa, que vai deixar a presidência dos azuis e brancos ao fim de 42 anos.

«Quero deixar o meu agradecimento por tudo o que ele deu ao FC Porto, pela vida que deu ao FC Porto e a garantia que esta é e sempre será a sua casa. Este é o FC Porto que todos desejamos e precisamos. Forte, revigorado, com raça, e que os sócios, reais detentores do clube, ditaram hoje a sua mudança.»

«Vamos precisar de manter a nossa coragem para lutar dentro e fora dos relvados para recuperar de novo o lugar que é nosso por destino. Somos um dos melhores clubes do mundo, somos um bastião da região Norte e o melhor clube de Portugal. Prometo-vos essa coragem e peço-vos que a tenham também. Trabalho árduo numa casa que tem obrigatoriamente de ser arrumada, estruturada e organizada. Hoje o FC Porto está livre de novo», defendeu.

Villas-Boas partiu depois para vários agradecimentos, desde a família à equipa que o acompanhou na campanha, mas antes deixou uma mensagem de esperança para o futuro: «Hoje é o dia em que começamos a escrever uma nova e vitoriosa página na vida do FC Porto, um FC Porto dos sócios e para os sócios, que vai ser competitivo, que lidera pelo exemplo e que vai ser vencedor. Recai sobre mim e sobre esta direção, bem como toda a equipa que me acompanha, uma grande responsabilidade. Sabemos o caminho que queremos seguir e estamos prontos para responder às vossas exigências.»

«Uma vitória esmagadora, entre 70 a 80 por cento»

Depois, aos jornalistas, André Villas-Boas falou «numa vitória esmagadora», «num momento histórico» de afluência às urnas.

«É um momento histórico, dobra o valor recorde de 1988, uma afluência enorme. Demonstra toda a força da nossa massa associativa. Vinha sentindo uma onda de apoio enorme, que faltou materializar em voto. A realidade é que isso aconteceu, foi uma demonstração enorme de força. Os sócios aderiram em massa e são eles que ditam esta mudança. Espero sobretudo estar à altura deles», garantiu.

«É uma vitória esmagadora, entre 70 a 80 por cento, são as eleições mais votadas de sempre, isso tem um grande significado, a maior parte da massa associativa dita esta mudança. Os sócios gradualmente saberão sempre respeitar o presidente eleito», disse.

O futuro presidente do FC Porto revelou que espera assistir ao clássico diante do Sporting, este domingo, no seu lugar anual, «para fazer a despedida para os próximos quatro anos», não quis abordar o futuro de Sérgio Conceição – garantiu apenas que não tem qualquer substituto para o atual treinador portista – e voltou a falar de Pinto da Costa.

«Está na altura de fazer uma boa e grande despedida ao Pinto da Costa, se ele o entender. Continuará sempre com o meu respeito e amizade, iremos sempre tratá-lo com a dignidade que ele merece. Espero que essa despedida possa honrar ainda mais.»