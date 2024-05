Com um onze inicial renovado quase por completo, após o apuramento para a final da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund perdeu por 3-0 na visita ao Mainz, em jogo da 33.ª jornada do campeonato alemão.

Todos os golos foram apontados no primeiro tempo. Leandro Barreiro, internacional luxemburguês que deverá reforçar o Benfica a custo zero, abriu o marcador aos 12 minutos.

Logo de seguida, veio o bis de Jae-Sung Lee. O médio sul-coreano aumentou a vantagem do Mainz aos 19 minutos e, aos 23, a passe de Leandro Barreiro, apontou o 3-0.

Com este resultado, o Dortmund confirma a quinta posição, com 60 pontos. Já o Mainz, ganha pontos importantíssimos na luta pela permanência. A equipa de Barreiro e companhia deixa o lugar de play-off e sobe a 15.º, com 32 pontos, mais dois do que o Union Berlim, de Diogo Leite, que perdeu este sábado com o Colónia.

A classificação da liga alemã