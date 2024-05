Ao 52.º jogo, o Bayer Leverkusen... perdeu!



A Atalanta bateu os alemães na final da Liga Europa e puxou-os das nuvens. O resultado (3-0) não deixa, de resto, margem para dúvidas e espelha bem o domínio e a perfeição transalpinas em Dublin. E depois houve o talento de um jogador a destacar-se mais que os outros: Ademola Lookman, autor de um hat-trick.



Gasperini, de 66 anos, ganhou, por fim, o primeiro título da carreira e conduziu a Atalanta a um lugar na eternidade do futebol. O trajeto foi duro, longo (durou oito anos), mas valeu a pena. Como diz o ditado popular, quem espera sempre alcança, não é?



FICHA DE JOGO



Xabi Alonso decidiu não colocar nenhum avançado de início e utilizou Wirtz, Grimaldo e Adli soltos no ataque. A estratégia não surtiu efeito e o espanhol emendou a mão ao intervalo (lançou Boniface), mas já foi tarde para o Bayer apesar de todos as recuperações alcançadas ao longo da temporada.



Os italianos beneficiaram de uma entrada forte no jogo e colocaram-se na frente do marcador com um golo de Lookman. A jogada foi muito bem desenhada por Koopmeiners e Zappacosta até à finalização certeira do nigeriano.



Ainda nem o campeão germânico tinha recuperado do primeiro golpe, já Lookman aplicava o segundo. Seco, forte e colocado. Indefensável e inesperado. Assim foi o disparo do avançado nascido em Inglaterra após driblar Xhaka com uma facilidade tremenda.



30 minutos de jogo e a noite já era, indiscutivelmente, de Lookman.

O Bayer ainda tentou esboçar uma reação, mas Grimaldo desperdiçou na cara de Musso. Foi, de resto, a única ocasião clara de golo dos alemães em toda a primeira parte. Como referido, Alonso introduziu Boniface no encontro para a segunda metade, mas a equipa pareceu sempre perdida na Arena de Dublin (onde o FC Porto venceu a prova em 2011).



A Atalanta esperou pelo adversário, jogou mais no contra-ataque e foi assim que fechou em definitivo a final. Scamacca desviou os olhos da baliza e serviu Lookman que bailou perante Tapsoba antes de fuzilar Kovar-



3-0 aos 75 minutos e troféu entregue.

O Bayer acabou com Hlozek, Schick, Boniface no ataque sem nunca ter encontrado o caminho para a baliza italiana.



Ganha a Atalanta, um clube de uma pequena região da Lombardia que até ao momento apenas tinha uma Taça de Itália no palmarés. Vence um treinador que nunca tinha conquistado nada. Futebol!