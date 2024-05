Com a conquista da Liga Europa, a Atalanta assegurou a presença na próxima edição da Liga dos Campeões e evitou a entrada direta do Benfica.



Uma vitória do Bayer Leverkusen abriria, desde logo, mais um lugar na Champions, que neste teria sido para o Benfica, uma vez que o emblema encarnado é o que tem melhor ranking entre os que estão presentes nas pré-eliminatórias.



Uma vez que esse cenário não se confirmou, o Benfica fica a torcer para que a Atalanta acabe a Serie A dentro dos quatro primeiros para poder saltar a terceira pré-eliminatória e o playoff de acesso à Liga dos Campeões.



Neste momento, o conjunto de Bérgamo é quinto classificada do campeonato italiano, a dois pontos do Bolonha e da Juventus. No entanto, a Atalanta tem um jogo em atraso, o qual só será realizado no dia 2 de junho, frente à Fiorentina.