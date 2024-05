O Union de Berlim não vencia há seis jogos à partida para esta 33.ª jornada do campeonato alemão e tudo parecia encaminhado para dar a volta a este cenário quando a equipa vencia por 2-0 aos 19 minutos, mas o Colónia, na reta final, completou a reviravolta e venceu por 3-2.

Com Diogo Leite de início, o Union adiantou-se aos 15 minutos, por Robin Knoche. A equipa forasteira aumentou a vantagem quatro minutos depois, graças a um penálti de Volland, mas o Colónia reduziu em cima de intervalo, também de penálti, por Kainz (45m).

A equipa da casa esteve melhor no segundo tempo e, mesmo ao cair do pano, deu a volta ao resultado. Com golos de Tigges, aos 87 minutos, e de Downs, aos 90+3m, o Colónia garantiu os três pontos.

Desta forma, o Union mantém-se na 15.ª posição, imediatamente acima da «linha de água», com 30 pontos, apenas mais um do que o 16.º, o Mainz, que nesta ronda defronta o Dortmund.

Já o Colónia, 17.º classificado, ganhou esperanças na luta pela permanência, ao chegar aos 27 pontos.

Também este sábado, o Frankfurt, com Aurélia Buta a saltar do banco aos 62 minutos, empatou a um golo em casa do Borussia Monchengladbach.

Já o Leipzig, não foi além de um empate na receção ao Werder Bremen (1-1) e pode ver o Dortmund aproximar-se.

O Leipzig é quarto classificado, com 64 pontos, mais quatro do que os finalistas da Liga dos Campeões, que seguem na quinta posição.

Por sua vez, o Friburgo também empatou a uma bola e pode cair da zona europeia ainda nesta ronda.

A classificação da liga alemã