Thibaut Courtois é o objetivo de mais um documentário da Prime Videos, que vai ser lançado em setembro em mais de 200 países. Courtois: The Return of the Number 1, conta a história de recuperação do guarda-redes belga, desde que se lesionou no início da temporada.

«Após conquistar os títulos da Liga Espanha e a Champions League em 2022, vencer o Prémio Yashin para Melhor Guarda-Redes na Gala da Bola de Ouro e celebrar o casamento em Cannes com a modelo Mishel Gerzig, Thibaut Courtois vive o melhor momento: dois dias antes de começar a Liga Espanhola, num treino, uma terrível lesão converte o sonho num pesadelo: rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, com um tempo de recuperação estimado de 7 a 9 meses», anuncia a produtora.

A partir daqui, a série documental apresenta todo o processo de recuperação da lesão, com imagens privadas e depoimentos inéditos, os quais serão apresentados durante quatro episódios. No trailer já divulgado, chamam a atenção os gritos de Courtois quando se lesionou durante o treino do Real Madrid. Impressionante, de facto.

«Nunca tinha ouvido gritos assim num treino», resumiu Alaba.