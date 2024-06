A seleção portuguesa garantiu a passagem aos oitavos de final do Euro 2024 com a vitória sobre a Turquia (3-0), mas também assegurou o primeiro lugar do Grupo F.

Roberto Martínez pode começar a pensar na fase a eliminar, até porque já sabe que vai jogar a 1 de julho, em Frankfurt, diante do terceiro classificado do Grupo A, B ou C.

Recorde-se que o Grupo A é composto por Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça, enquanto o Grupo B tem Albânia, Croácia, Espanha e Itália. Dinamarca, Eslovénia, Inglaterra e Sérvia integram o Grupo C.

O caminho de Portugal, caso avance até à final:

Oitavos de final

1 de julho: 3.º classificado do Grupo A, B ou C (Frankfurt, 20h00)

Quartos de final

5 de julho: vencedor do jogo entre 2.º D e 2.º E (Hamburgo, 20h00)

Meias-finais

9 de julho: Espanha, 3.º A, D, E ou F, 1.º A ou 2.º C (Munique, 20h00)

Final

14 de julho: (Berlim, 20h00)