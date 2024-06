Portugal está a vencer a Turquia, em Dortmund, por 3-0, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro 2024., um resultado que não só garante a qualificação para os oitavos de final, como também o primeiro lugar do grupo.

Acompanhe o jogo AO VIVO

A seleção comandada por Roberto Martínez chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com Bernardo Silva a abrir o marcador, aos 22 minutos, antes de Akaydin marcar na própria baliza, aos 29.

Já na segunda parte, aos 56 minutos, Bruno Fernandes fez o 3-0 a passe de Cristiano Ronaldo.

Veja os três golos de Portugal

1-0: Bernardo Silva (22m) abriu o marcador

2-0: Akaydin (29m) marcou na própria baliza

3-0: Bruno Fernandes (56m) fez o terceiro a passe de Cristiano Ronaldo