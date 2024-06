Rafael Leão recebeu o segundo cartão amarelo e está fora do jogo de Portugal com a Geórgia, na quarta-feira, às 20h.

Depois de ter recebido um cartão no jogo com a Chéquia, por simulação, o avançado português volta agora a repetir o feito no jogo com a Turquia, aos 39 minutos.

Deste modo, por acumulação de amarelos, Rafael Leão falha o próximo jogo da fase de grupos em Gelsenkirchen.