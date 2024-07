Portugal conta com cinco jogadores em risco de falharem os «quartos» do Euro 2024. O lote é encabeçado por Cristiano Ronaldo, acompanhado por João Palhinha, Francisco Conceição, Rúben Neves e Pedro Neto. Assim, caso vejam o cartão amarelo, estarão de fora da próxima ronda.

Em sentido inverso, Rafael Leão regressa de suspensão, cumprida no encontro com a Geórgia.

Recorde-se que, em caso de triunfo, Portugal jogará ante França ou Bélgica na noite de sexta-feira (20h), em Hamburgo.

Para a noite desta segunda-feira (20h), em Frankfurt, a Seleção Nacional medirá forças com a Eslovénia, terceira classificada do Grupo C, atrás de Inglaterra e Dinamarca. Este jogo é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, com reportagem na Alemanha antes, durante e após o encontro.