A UEFA anunciou, esta quarta-feira, que iniciou uma investigação a Merih Demiral devido ao suposto festejo inapropriado do defesa no jogo dos «oitavos» do Euro 2024.

«Em relação à partida dos oitavos de final do Campeonato Europeu da UEFA de 2024 entre Áustria e Turquia, disputada a 2 de julho de 2024 em Leipzig, Alemanha, foi aberta uma investigação de acordo com o Artigo 31(4) do Regulamento Disciplinar da UEFA em relação ao suposto comportamento inapropriado do jogador da Federação Turca de Futebol, Merih Demiral. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente», escreveu a UEFA em comunicado.

Apesar de ter sido um dos heróis na vitória sobre a Áustria, depois de ter marcado os dois golos na vitória por 2-1, o jogador turco está a ser investigado por ter feito um gesto com ambas as mãos.

Segundo a imprensa turca, o símbolo que o ex-Sporting fez está relacionado com os Lobos Cinzentos, uma organização terrorista, ultra-nacionalista, neofascista e islamita turca.

Após a marcação do golo, no jogo desta terça-feira, Demiral falou sobre o festejo e tentou explicar porque o fez.

«Estou emocionado por ter marcado dois golos. Tinha um festejo em mente que refletisse a minha herança turca. Depois de marcar, o meu orgulho turco cresceu e eu queria expressá-lo. Estou feliz por ter feito isso. Todos os nossos fãs estão orgulhosos de nós. Quando os vi a imitar a minha comemoração nas bancadas, inspirou-me a fazer ainda mais», disse à imprensa turca.

«Na Turquia, somos todos turcos, e tenho orgulho disso! Enfatizo isso todas as vezes. É por isso que comemorei o golo daquela forma. É completamente normal e nossos adeptos estão orgulhosos de nós. Espero que continuemos a fazer isto. Não há mensagem, eu só queria mostrar o quão orgulhoso e feliz estou», concluiu.

De recordar que a Turquia está agora nos quartos de final do Euro 2024 e vai enfrentar os Países Baixos no sábado, dia 6 de julho, às 20h.