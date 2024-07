Ao cabo de 365 minutos, Cristiano Ronaldo continua sem encontrar a via do golo no Euro 2024. O capitão da Seleção Nacional é quem mais desperdiça oportunidades de golo no torneio, conforme concluiu o Maisfutebol, com o apoio dos dados estatísticos do SofaScore.

Como espelhado pela imagem abaixo apresentada, Cristiano Ronaldo poderia acumular, pelo menos, dois golos, desperdiçando 2.75 oportunidades. Os golos esperados – ou «expected goals», abreviado em «xG» – são calculados tendo em conta as jogadas, os passes, o tipo de remate e os jogadores em causa.

Assim, Ronaldo lidera esta lista, seguido por Griezmann e Lukaku, que também continuam em branco neste Europeu. O top-5 é encerrado por Havertz – dois golos marcados – e Mbappé, o único marcador de França, com um golo, de penálti.

No fundo deste top-10 está Orkun Kökcü, médio turco do Benfica. Em todo o caso, não atingiu o total de uma oportunidade de golo.

Em sentido contrário, Jamal Musiala e Cody Gakpo seguem de pé quente, superando os golos esperados. Ambos levam três no Europeu, mas o avançado alemão denota um espírito mais «clínico».

Ao cabo de 2.14 golos esperados, Musiala assinou três. Por sua vez, Gakpo, dos Países Baixos, precisou de 2.18 para igualar o germânico.

A fechar este pódio, menção honrosa ao eslovaco Ivan Schranz, que faturou por três ocasiões, apesar dos 1.97 de golos esperados. A par do georgiano Mikautadze, os avançados permanecem igualados com Musiala e Gakpo no topo dos melhores marcadores.

Nesta lista de melhores desempenhos, Bellingham – dois golos – também superou os golos esperados, sobretudo à boleia da «bicicleta» aplicada à Eslováquia.

Ainda assim, o destaque é Fabián Ruiz, médio espanhol que, em três jogos, anotou dois golos. Quando era esperado apenas um golo, Ruiz assinou dois, ante Croácia e Geórgia. Em simultâneo, anotou duas assistências.

Na lista dos melhores marcadores, Fabián Ruiz e Bellingham estão no segundo pelotão, igualados por Füllkrug (Alemanha), Malen (Países Baixos), Demiral (Turquia), Havertz (Alemanha), Kane (Inglaterra) e Marin (Roménia).