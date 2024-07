À sombra da monumental Arena do Eintracht, há o clube mais português Frankfurt: o PSV Sandhof Niederrad.



O clube foi, inicialmente, fundado por alemães em 1963, mas foi aportuguesado pela diáspora lusitana e há 14 anos tornou-se oficialmente português.



Tiago vive na maior cidade do estado de Hesse desde que se lembra. Nascido em Viseu, este português, apaixonado por futebol, mudou-se para a Alemanha com poucos meses de idade e está no PSV (Portugiesisch Sport Verein) Sandhof Niederrad desde a sua fundação.



«O anterior clube ficou perto da falência e em 2010 mudou de nome, juntando-se à comunidade portuguesa que havia aqui. Assim nasceu o PSV Sandhof. Quando o clube abriu portas, só jogavam lá portugueses. Nos últimos anos a situação mudou porque alguns mudaram de cidade ou decidiram ir para equipas melhores», conta ao Maisfutebol, num bar do bairro de Sachsenhause.





Emblema do PSV Sandhof Niederrad.





É preciso coragem para emigrar. Parte-se com a mala repleta de sonhos e esperança numa vida melhor. Deixa-se para trás um país, mas esse país nunca sai de nós. E o pouco do Portugal que recordam ou que lhes é transmitido por familiares encontram no convívio do balneário.



«Há sete ou oito anos imensos portugueses vieram de Portugal para Frankfurt. Aproveitámos e ficámos com essa malta na equipa e alguns revelaram-se excelentes jogadores. Formámos uma pequena família», refere o viseense.



O cenário, porém, alterou-se nos anos mais recentes. Outrora um clube totalmente lusitano em plena Frankfurt, o PSV Sandhof Niederrad abriu as portas a várias nacionalidades sem perder a génese.



«Atualmente temos duas equipas com portugueses, argentinos, brasileiros, mexicanos, espanhóis, italianos, franceses colombianos e uma equipa de veteranos. É uma grande mistura, mas somos uma família e tentamos reforçar esses laços com convívios fora do campo. Entre staff, jogadores e direção somos cerca de 100 pessoas. Tentamos acolher toda a gente independentemente da nacionalidade», reforça Tiago.



O futebol puro, pelo qual tantas vezes suplicamos e que desejamos ter de volta, ainda resiste. Está vivo sempre que se ouve o barulho tão característico do futebol (sim, existe) no estádio que fica na rua Holzhecke, número 16.



«Desde os primórdios que partilhamos o campo com um clube alemão, o SC Weiss-Blau Frankfurt. Ficou assim definido pela autarquia da cidade. Assim, acabamos por treinar às quarta e sextas-feiras das 19h30 às 21h. Os jogos são ao domingo, mas a hora varia conforme a estação do ano», explica o extremo.





Pormenor da bandeira portuguesa nas instalações do clube.





«Não temos salários. Jogamos apenas por diversão, mas com responsabilidade. Atualmente estamos a competir no 12.º escalão do futebol alemão, o que corresponde à segunda distrital em Portugal», acrescenta.



Tiago lamenta a lesão grave sofrida no tendão de Aquiles durante a última temporada. Assistiu, por isso, de fora à excelente segunda metade da temporada do PSV Sandhof.



«Começámos muito mal a temporada passada. Vários jogadores lesionaram-se, inclusive eu, e o plantel tinha sofrido muitas alterações. Desde logo perdemos atletas que estavam cá de Erasmus, eram bons jogadores. Mas depois, na segunda volta, conseguimos dez vitórias em 15 jogos e escapámos à descida de divisão», rememora.



No balneário onde se fala maioritariamente «Portunhol», o objetivo para a nova época já está traçado: «Queremos atacar a subida de divisão.»



Com direção e jogadores portugueses, o PSV Sandhof vai tentar cumprir esse desígnio num caminho que será, provavelmente, repleto de dificuldades e sofrido. À boa maneira lusa, no fundo.