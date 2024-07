A Áustria, equipa que era apontada por muitos como a grande surpresa do Euro 2024, devido aos resultados e estilo de jogo atrativo, foi eliminada pela Turquia nesta terça-feira, nos oitavos-de-final da competição, em Leipzig. O resultado final fixou-se em 1-2.

A seleção 'fetiche' dos românticos, oriunda do país da elegante valsa, acabou eliminada pelo headbanging de Merih Demiral, ao ritmo mais pesado (e prático) do heavy metal. O português Artur Soares Dias foi o juiz principal da partida.

Demiral bisou, apesar de jogar como defesa-central e foi a figura do jogo. Foi atleta do Alcanenense (sim, leu bem) e do Sporting. Jogou apenas um minuto pelos leões, antes de ser vendido à Juventus, em 2019. Agora, em 2024, foi essencial para a passagem turca aos quartos-de-final do Europeu.

As duas equipas chegavam a este jogo com outro encontro no subconsciente – o duelo de preparação entre as duas equipas, em março, que acabou com uma goleada austríaca por 6-1. Um resultado que dava, naturalmente, alguma sede de vingança aos turcos.

Face às duas ausências forçadas de Hakan Çalhanoglu e Samet Akaydin, Montella promoveu alterações no onze inicial da Turquia. Orkun Kokçu, do Benfica, foi lançado de início, tal como o capitão Kaan Ayhan. Do lado austríaco, privado de Wimmer também por castigo, Seiwald e Laimer alinharam no meio-campo, com Sabitzer a extremo esquerdo e Baumgartner a segundo avançado.

O jogo começou de forma frenética e com mais um recorde batido. Já depois de Bajrami, da Albânia, ter feito o golo mais rápido na história dos Europeus, Demiral fez o golo mais prematuro na fase a eliminar da competição, aos 57 segundos. É também o segundo o golo mais rápido de sempre, justamente atrás do tento de Bajrami. Num lance digno de apanhados, o central fuzilou a baliza na sequência de um canto.

Poucos minutos depois, a Áustria respondeu de forma similar, também de canto. Mais uma vez, a bola pinga na pequena área, atravessa vários jogadores, mas ninguém fez a emenda. Baumgartner ainda se esticou, mas foi infeliz. Ficou a pedir grande penalidade, mas Artur Soares Dias nada assinalou.

Num jogo ditado pelo ritmo alto, a Turquia tinha ligeiramente mais posse, com o duplo-pivô do meio-campo a aguentar os ataques rápidos da Áustria. Nas bolas paradas, os turcos faziam tremer a defensiva de Ralf Rangnick.

Kokçu ficou privado de uma maior intervenção no jogo pois foi amarelado logo aos 11 minutos, ao travar o irrequieto Baumgartner. O jogador do Leipzig tinha dificuldades, mas mesmo assim conseguiu ‘sacar’ outro amarelo a Yuksek, após uma entrada tardia.

A segunda parte começou com um ascendente austríaco. Rangnick lançou dois homens ao intervalo, nomeadamente Prass, extremo do Sturm Graz, e Gregoritsch, avançado do Friburgo. Schmid e Mwene saíram. Passaram a jogaram num 4-4-2, que mexeu com as marcações dos turcos.

Marko Arnautovic, o experiente capitão da Áustria, teve uma grande oportunidade para igualar o marcador aos 52 minutos, mas esbarrou numa grande intervenção de Gunok, guarda-redes da Turquia. Saiu rápido aos pés do jogador do Inter e evitou o golo.

Merih Demiral voltou a ser decisivo aos 59 minutos, com um novo golo. E quase da mesma forma – canto do lado direito, Guler bate ao primeiro poste e Demiral salta mais alto que todos para introduzir a bola dentro da baliza. Que festa do ex-Alcanenense.

Porém, a Áustria não se deu por vencida, chegando ao golo dez minutos depois. Curiosamente, também de canto, do lado direito do ataque. Após um primeiro desvio de Arnautovic, o experiente Gregoritsch surgiu sozinho ao segundo poste, oportunista.

No entanto, tal não chegou para o empate. Mert Gunok ainda evitou, no último minuto, um remate muito perigoso de Baumgartner, com uma das melhores defesas do torneio. Assim, a Turquia joga contra os Países Baixos nos quartos-de-final.

