Este sábado, o Manchester City foi feliz na visita ao terreno do Fulham, depois de vencer por 4-0 e isolou-se na liderança do campeonato.

O primeiro golo surgiu aos 13 minutos, quando Gvardiol quis ser ponta de lança, e de pé direito, aproveitou e colocou a bola no fundo das redes, após assistência de De Bruyne.

O jogo continuou sem muita intensidade e as equipas foram para intervalo. No balneário, Pep Guardiola deu indicações eficazes e os citizens não perdoaram na segunda parte.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, Rodrigo Muniz, da equipa de Marco Silva, quase marcou de calcanhar, mas Ederson estava atento. O Manchester City não gostou e logo de seguida, aos 59 minutos, Phil Foden, também de pé direito, aproveitou uma arrancada fenomenal de Bernardo Silva, um corte incompleto de João Palhinha e marcou o golo.

O 3-0 surgiu aos 71 minutos, com Bernardo Silva a bater uma bola teleguiada para a área e Gvardiol bisou na partida.

Quando tudo parecia fechado, Diop entrou mal no coração da área e recebeu cartão vermelho direto. Gvardiol teve a oportunidade de fazer o hattrick, mas Álvarez quis marcar e... marcou.

Rúben Dias foi titular no lado dos citizens e Matheus Nunes ficou no banco.

Com esta vitória, o Manchester City está em primeiro lugar, com 85 pontos, mais dois que o Arsenal. O Fulham de Marco Silva está em 13.º, com 44.

O Arsenal vai a casa do Manchester United no domingo, às 16h30 e volta a ficar com mais um jogo no calendário que o rival. O Manchester City joga a partida em atraso na terça-feira, frente ao Tottenham.