O Manchester City ascendeu, na tarde deste sábado, à liderança da Premier League, às custas do «aflito» Luton Town (18.º), vencendo por 5-1. Para este encontro da 33.ª jornada, e entre duelos com o Real Madrid, Guardiola promoveu a titularidade de Ederson, Rico Lewis, Matheus Nunes, Doku, De Bruyne e Julián Álvarez.

No banco ficaram habituais titulares como Bernardo Silva, Rodri, Aké, Grealish e Foden.

Numa partida que se esperava de sentido único, os campeões do Mundo não perderam tempo em abrir as hostilidades. No dobrar do primeiro minuto, e no remate inaugural, Haaland atingiu o defesa Hashioka, que, já caído sobre o relvado, viu o esférico beijar a rede.

Apesar da vantagem madrugadora, os «Citizens» remeteram os visitantes para a respetiva área, mas sem eficácia. O guardião Haminski foi o mais aplicado entre os «Hatters», travando seis dos 19 remates desferidos até ao intervalo. Na outra extremidade, Ederson foi mero espectador, uma vez que o Luton foi incapaz de, sequer, ensaiar um remate.

No segundo tempo, aos 64m, Julián Álvarez encontrou Kovacic à entrada da área. À lei da bomba, o croata confirmou a supremacia dos anfitriões. Pouco depois, aos 76m, e de penálti, Haaland sentenciou a partida.

Até final, e numa rara investida ofensiva, Ross Barkley diminui diferenças, aos 81m. Na resposta, o belga Doku, assistido por Gvardiol, voltou a «engordar» as diferenças no marcador. Estavam decorridos 87m.

Em modo preparação para a receção ao Real Madrid, Gvardiol replicou o golo aplicado no Santiago Bernabéu, na terça-feira, e «molhou a sopa» diante do Luton Town, aos 90+3m.

Ainda que provisoriamente, o Manchester City retoma o primeiro lugar, com 73 pontos, mais dois face a Arsenal e Liverpool, que jogam este domingo. Os comandados de Guardiola centram atenções na segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões. Na noite de quarta-feira, o Real Madrid visita o campeão europeu (20h).

Por sua vez, o Luton Town permanece no 18.º lugar, com 25 pontos. A linha de água, onde «estacionou» o Nottingham Forest, está a um ponto. Segue-se a receção ao Brentford (20.º), na tarde de sábado.