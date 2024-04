O reencontro de Nuno Espírito Santo, agora ao serviço do Nottingham Forest, com o Wolverhampton, resultou num diplomático empate 2-2, este sábado, em jogo da 32,ª jornada da Premier League. Os lobos marcaram primeiro, a equipa orientada pelo treinador português ainda virou o resultado, mas os lobos acabaram por levar um ponto do City Ground com um bis de Matheus Cunha.

Os lobos, com José Sá na baliza, Toti Gomes no eixo defensivo e Nélson Semedo sobre a ala direita, adiantaram-se no marcador aos 40 minutos, com o guarda-redes português a destacar-se Matheus Cunha, com um passe longo, para o primeiro golo da tarde. No entanto, a equipa da casa reagiu rápido e conseguiu nivelar o resultado ainda antes do intervalo, já em tempo de compensação, com um golo de Gibbs-White.

Já na segunda parte, a equipa de Nottingham virou mesmo o resultado, com um golo do brasileiro Danilo Oliveira, aos 58 minutos, mas os lobos empataram cinco minutos depois com o segundo golo de Matheus Cunha neste jogo.

Com este empate, o Wolverhampton segue no 11.º lugar, com 43 pontos, enquanto o Forest continua aflito, em zona play-off, com apenas 26.

Também este sábado, Burnley e Brighton empataram 1-1. A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 74 minutos, com um golo de Brownhill, mas os visitantes empataram, aos 79, com um autogolo de Muric.

Uma referência ainda para a vitória do Brentford sobre o Sheffield United (2-0), com um autogolo de Arblaster (63m) a desbloquear o resultado, antes de Frank Onyeka confirmar o triunfo da equipa da casa já em tempo de compensação.

