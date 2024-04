O Leicester somou, esta sexta-feira, a segunda derrota seguida, depois de perder na visita ao terreno do Plymouth Argyle, por 1-0, e colocou a liderança em risco.

Em jogo da 43.º jornada da segunda divisão inglesa, a equipa da casa viu-se na frente do marcador aos 21 minutos, com Mustapha Bundu a colocar a bola no fundo das redes. Até ao apito final, o resultado manteve-se intacto e o Plymouth Argyle garantiu três pontos importantes nas contas pela manutenção.

O português Ricardo Pereira foi capitão e titular. Também Fatawu, extremo emprestado pelo Sporting, jogou os 90 minutos.

Com este resultado, o Leicester mantém o primeiro lugar, mas com 88 pontos, os mesmos que o Ipswich e apenas mais um que o Leeds, que jogam este sábado e podem passar os foxes na classificação. O Plymouth Argyle está em 16.º, com 48.

De notar que esta sexta-feira, o Leicester informou que não vai sofrer uma dedução de pontos na presente temporada, por parte da EFL, devido a alegadas quebras nas regras financeiras da Premier League.