Demitido do Botafogo em outubro do ano passado, Bruno Lage ainda está vinculado à Eagle Football Holdings, tendo inclusivamente um acordo em vigor com o dono da empresa, o investidor norte-americano John Textor, para ser o treinador do Lyon na próxima temporada.

A história é fácil de explicar: quando aceitou o desafio de trabalhar no Brasil, o português, segundo apurou o Maisfutebol, combinou contratualmente de forma paralela comandar, meses depois, a equipa francesa.

Numa eventual desistência por parte da Eagle, Bruno Lage teria então direito a uma indemnização de aproximadamente 2,5 milhões de euros.

Neste momento, o Lyon, porém, vive uma boa fase nas mãos do interino, o francês Pierre Sage, que leva 16 vitórias em 24 jogos e tem sido bastante elogiado pelos adeptos. Além disso, a relação entre Lage e Textor perdeu força por causa da saída do Botafogo.

No entanto, nada neste momento indica que seja impossível Bruno Lage comandar o Lyon na próxima época. Aliás, a hipótese está ainda em cima da mesa.

Certo, certo, é que por causa dessa situação a envolver os franceses, Bruno Lage, apesar de esta livre no mercado, tem rejeitado algumas sondagens que surgiram nas últimas semanas. É que se o fizesse, automaticamente anularia o acordo com a Eagle Football Holdings.