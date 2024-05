O Benfica recebeu e venceu o Elétrico por 4-3 no segundo jogo dos quartos de final do play-off do campeonato nacional de futsal.

Depois do triunfo conseguido na passada sexta-feira (5-3), os comandados de Mário Silva até entraram a perder, mas acabaram por dar a volta ao marcador e segurar um dos quatro bilhetes de acesso às «meias».

Na próxima fase da competição, o Benfica vai encontrar o Sp. Braga, que derrotou por 4-1 o Caxinas.

À semelhança da formação encarnada, os bracarenses precisavam de mais um triunfo para seguir em frente e o «bis» de Ítalo Rossetti foi importante para galvanizar a turma de Joel Rocha.

No último jogo do dia, o Ferreira do Zêzere surpreendeu, ao vencer por 3-2 a formação dos Leões Porto Salvo.

Com este resultado, é necessário recorrer ao terceiro e decisivo encontro, já que ambas somam uma vitória (Leões Porto Salvo levaram a melhor por 3-0 no primeiro encontro).

Quanto ao Sporting, só entra em campo esta sexta-feira, diante do Torreense, depois de ter ganho por 4-1 em Torres Vedras, no passado domingo.