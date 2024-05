Depois de concluída a temporada de clubes, e antes de João Neves e António Silva se juntarem aos trabalhos da Seleção Nacional que vai disputar o Euro 2024, a turma de miúdos do Benfica juntou-se para uns dias de férias em Marbella.

Para além dos já referidos João Neves e António Silva, também Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Samuel Soares e André Gomes estiveram em Marbella, juntamente com outros amigos, como por exemplo Edgar Correia, jogador do Santa Maria que passou pela formação do Benfica.

Os jovens, que o Benfica tornou amigos, arrendaram uma enorme moradia em Marbella, com piscina e um grande jardim, onde até mataram saudades do futebol. Como não podia deixar de ser, as férias incluíram também praia e saídas tranquilas à noite.