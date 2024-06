Está finalmente fechada a transferência de Paulinho para o Toluca: o avançado viaja nesta altura para o México, para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato.

O jogador chega à Cidade do México esta segunda-feira bem cedo, para depois seguir de carro para Toluca e cumprir todas as formalidades, antes de assinar um contrato por três temporadas, com mais uma de opção.

Pela transferência, o Toluca vai pagar um valor ligeiramente abaixo dos oito milhões de euros, sendo que o Sp. Braga ainda tem direito a 30 por cento. Foi aliás o acordo entre Sporting e Sp. Braga relativamente a este valor que atrasou a transferência, que entre Sporting, Toluca e Paulinho já há muito estava fechada.

O Sporting pretendia incluir um jogador no negócio, como forma de não pagar os 30 por cento do valor em dinheiro, mas António Salvador manteve-se irredutível.

Agora o imbróglio está ultrapassado e Paulinho prepara-se para se despedir do Sporting, ao serviço do qual foi duas vezes campeão nacional e se tornou um ídolo para os adeptos.