Paulinho está a poucas horas de ter luz verde para viajar para o México.

Como o Maisfutebol já tinha noticiado, o acordo entre o Sporting, o Toluca e o próprio Paulinho está fechado, mas faltava o entendimento entre o Sporting e o Sp. Braga relativamente ao pagamento dos 30 por cento do passe do jogador que pertence aos minhotos.

Ora nesse sentido, o Sporting tentou incluir um jogador no negócio, como forma de compensar o Sp. Braga, mas António Salvador insistiu sempre que queria o dinheiro: 30 por cento do valor da transferência, como está estipulado no contrato.

As duas partes têm passado os últimos dias em contactos, para chegar ao tal acordo, sendo que estão agora muito perto de o concluir: António Salvador deverá levar a sua vontade em diante e receber em dinheiro, faltando apenas detalhes para fechar o negócio.

Enquanto isso, Paulinho aguarda, com natural expectativa. O avançado só precisa de saber que está tudo acertado, para viajar para o México, de forma a cumprir todos os trâmites para assinar contrato por três temporadas, com mais uma de opção.

A transferência está por isso mais próxima do que nunca. Ainda não está totalmente fechada, mas quase: deve ficar concluída nas próximas horas e vai render em torno de oito milhões de euros.