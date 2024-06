O Sporting chegou a acordo com o Toluca para vender Paulinho por um valor de cerca de sete milhões de euros, mas, segundo apurou o Maisfutebol, o negócio ainda enfrenta um impasse nos bastidores: isto porque o Sp. Braga tem direito a 30 por cento da transferência, ou seja cerca de 2,1 milhões de euros.

Por avaliar o avançado em aproximadamente 10 milhões de euros, a SAD leonina tenta agora encontrar um acordo com os minhotos, para quem sabe encaixar um valor maior - no cenário atual, os leões têm direito a 4.9 milhões de euros. As conversações estão em andamento.

De férias, o experiente goleador verde e branco aguarda ansioso o desfecho do entendimento entre os clubes portugueses, uma vez que já tem também um acerto verbal com os mexicanos.

Nesse sentido, e em resumo, Sporting, Toluca e Paulinho têm acordo total, falta acontecer o mesmo em relação aos 30 por cento do passe que pertencem ao Sp. Braga.

Paulinho, de 31 anos, é um pedido do técnico português Renato Paiva, que dirige o Toluca desde dezembro de 2023. Chegou ao Sporting, recorde-se, em 2020/21, tendo conquistado até agora quatro títulos, com destaque para duas edições da Liga.