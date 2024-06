Josué Sá despediu-se do Rio Ave, ao fim de duas temporadas no clube de Vila do Conde. Através das redes sociais, o jogador disse que «chegou a hora» da despedida (terminou contrato).

Agradeceu a oportunidade que o clube deu-lhe «de regressar ao futebol português», destacando «muitas memórias bonitas que vão ficar e amizades».

O defesa-central fez 44 jogos nas últimas duas temporadas, depois de alguns anos nos estrangeiro - em Israel, Bulgária, Espanha, Turquia e Bélgica. Em Portugal, atuou pelo Vitória de Guimarães e na formação do Sporting.