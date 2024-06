O Brasil venceu, na madrugada deste sábado, o Paraguai, por 4-1, em jogo da segunda jornada do Grupo D da Copa América, com especial destaque para a titularidade de Wendell.

Com o lateral do FC Porto de início, o Brasil viu uma grande penalidade desperdiçada, aos 31m, depois de Lucas Paquetá ter rematado o esférico ao lado. Quatro minutos depois, Vinícius Júnior finaliza uma bela jogada coletiva, com Paquetá a redimir-se e a assistir.

Ao intervalo a canarinha já vencia por três, com golos de Sávio (43m) e bis de Vini (45+3m).

Na entrada da segunda parte, o Paraguai entrou mais forte, tendo mesmo reduzido, mas Lucas Paquetá voltou a ter um penálti, aos 65m, e não vacilou desta vez, tendo selado o 4-1.

Andrés Cubas acabou por receber um cartão vermelho direto, depois de uma “troca” de pontapés com Douglas Luiz. Evanilson e Pepê, ambos do FC Porto, viram a vitória do banco de suplentes.

Com este resultado, a seleção orientada por Dorival Júnior está em segundo lugar do grupo, com quatro pontos. No último jogo defrontam a já apurada Colômbia. Por outro lado, esta derrota ditou a eliminação do Paraguai, que não somou qualquer ponto.

