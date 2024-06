Morten Hjulmand fez o empate para a seleção dinamarquesa no duelo desta quinta-feira frente à Inglaterra, a contar para a segunda jornada do grupo C do Euro 2024.

Depois do 1-0 de Harry Kane, o médio do Sporting viu-se com espaço a meio do meio-campo rematou sem quaisquer hipóteses para Pickford. A bola ainda bateu no poste antes de beijar a rede.

Hjulmand, refira-se, é o primeiro jogador do Sporting que marca um golo num Campeonato da Europa desde Ricardo Sá Pinto, no Euro 1996, precisamente num jogo entre Portugal e a Dinamarca. Não havia um golo de um jogador do Sporting num Europeu há 28 anos.

O GOLAÇO DE HJULMAND: