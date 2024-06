O Panamá tirou máximo proveito da expulsão madrugadora de Timothy Weah para bater os anfitriões Estados Unidos por 2-1, na última madrugada, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Copa América.

Na Marcedes-Benz Arena, em Atlanta, Weah, jogador da Juventus, perdeu a cabeça aos 18 minutos, quando agrediu Roderick Miller e, em vantagem numérica, os panamianos acabaram por virar o resultado, com golos de Cesar Blackman (26m) e José Fajardo (83m).

Os norte-americanos ainda estiveram a ganhar, com o segundo tento na prova de Folarin Balogun, marcado aos 22 minutos, apenas quatro minutos depois da expulsão de Weah, mas depois não conseguiram evitar a reviravolta.

O encontro começou com uma vistosa bicicleta do panamiano Barcenas, logo aos dois minutos, mas, depois, acalmou, com as emoções a voltarem apenas aos 18, quando Weah se excedeu na luta corpo a corpo com Miller e viu o vermelho direto, via VAR.

Mas, apenas quatro minutos depois, o conjunto de Gregg Berhalter adiantou-se no marcador, com Robinson a recuperar a bola perto da área contrária e a tabelar duas vezes com Balugun, até este rematar forte e colocado de pé esquerdo.

Os panamianos só demoraram, porém, outros quatro minutos a responder, com Carrasquilla a colocar a bola à entrada da área em Blackman, que ganhou um ressalto, rodou e atirou rasteiro, e colocado, fazendo a bola entrar junto ao poste direito.

Até ao intervalo, o Panamá teve quase sempre a bola, mas só os Estados Unidos ameaçaram o segundo, num cabeceamento de McKennie ao lado, após livre de Pulisic, aos 38 minutos, e num remate à barra de Balogun, aos 45+1, mas em fora de jogo.

Para a segunda parte, os norte-americanos vieram com três novidades, incluindo o guarda-redes Ethan Horvath, que, aos 51 minutos, mostrou atenção a um remate forte de Fariña.

Os panamianos, entre reclamações de dois penáltis, continuaram com mais tempo de posse de bola, mas os Estados Unidos mantiveram-se mais perigosos, e poderiam ter chegado ao segundo tento por Balogun, aos 70 minuto, e Ricardo Pepi, aos 81.

Aos 83 minutos, o Panamá conseguiu, no entanto, selar a reviravolta: Carrasquilla solicitou Murillo na direita, a defesa cortou, Ayanza insistiu e centrou para a entrada da pequena área, onde apareceu Fajardo a rematar forte e colocado.

Cinco minutos volvidos, Carrasquilla ainda deixou o Panamá também reduzido a dez, após entrada sem sentido sobre Pulicic, e, em igualdade numérica, os Estados Unidos tentaram o empate, mas só ameaçaram num cabeceamento por cima de Richards, já aos 94 minutos.

O Panamá segurou o triunfo e igualou os três pontos dos Estados Unidos e, provisoriamente, do Uruguai, que ainda joga na segunda ronda com a Bolívia, para já a zero.

Recordamos que dois primeiros de cada grupo seguem para os quartos-de-final.

Veja o resumo do jogo: