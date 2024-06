A Venezuela venceu o México por 1-0 na madrugada desta quinta-feira (noite de quarta-feira nos Estados Unidos) e garantiu, ao fim da 2.ª jornada do grupo B da Copa América, o apuramento para os quartos de final.

Uma exibição em grande do guarda-redes Rafael Romo foi decisiva para os venezuelanos, que garantiram o triunfo no SoFi Stadium, em Inglewood, com um golo de Salomón Rondón, aos 57 minutos, de grande penalidade.

Já depois disso, Romo brilhou, ao segurar o 1-0 com uma defesa a um penálti apontado por Orbelín Pineda, aos 87 minutos. Isto entre uma série de defesas incríveis ao longo do jogo.

Do lado da Venezuela, Jhonder Cádiz (Famalicão) entrou aos 82 minutos. No México, Jorge Sánchez (FC Porto) foi titular.

O México mantém-se com três pontos, agora tantos quantos o Equador, que venceu a Jamaica horas antes, por 3-1.

No Allegiant Stadium, em Las Vegas, Piero Hincapié, aos 13 minutos (a meias com o jamaicano Kasey Palmer) Kendry Páez, aos 45+4, num penálti duvidoso, e Alan Minda, aos 90+1, selaram o triunfo dos equatorianos. Aos 54 minutos, Michail Antonio apontou o tento da Jamaica, num jogo com alguma polémica em relação a decisões de arbitragem.

Com este resultado, a Jamaica, que se mantém sem pontuar, está eliminada. México e Equador, que se encontram na última jornada, vão disputar a outra vaga de apuramento para os quartos de final, no grupo B.