30 de junho é o dia que marca o fim da ligação contratual entre vários atletas e os respetivos clubes. Na Liga portuguesa existem diversos casos, tais como Ángel Di María no Benfica, Pepe no FC Porto ou Adán, Neto e Rafael Camacho no Sporting.

Os jogadores já podiam negociar com outros clubes há seis meses, mas agora estão mesmo livres no mercado. No top-20 da Liga, há várias oportunidades a custo zero que as equipas podem aproveitar.

Confira a lista de 20 jogadores mais valiosos da Liga que terminam contrato este domingo*

*Segundo os valores do Transfermarkt