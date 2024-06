O Estrela da Amadora oficializou a saída de Johnstone Omurwa.

Através das redes sociais, a formação tricolor confirmou o término do contrato com o central queniano, ao fim de duas temporadas. Ao serviço do Estrela da Amadora, Johnstone Omurwa realizou 25 jogos.

Esta é a nona saída do plantel agora às ordens de Filipe Martins, depois de confirmadas as saídas de António Filipe, Dida, Hevertton Santos, Pedro Mendes, João Reis, Kialonda Gaspar, Luan Farias e Ronaldo Tavares.