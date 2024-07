Da Invicta para os campeões nacionais, Diogo Branquinho reforça o Sporting. Ao cabo de sete anos no FC Porto, o ponta esquerda, de 29 anos, ruma a Lisboa.

«É uma equipa que vale mais do que a soma das partes, é uma equipa vencedora. Acho que encaixo muito bem no estilo de jogo do Sporting, porque jogo rápido e a equipa pratica um andebol fluído. (…) Gosto muito de ter a pressão positiva de ganhar e aqui isso existe. É uma equipa experiente, embora o grupo seja jovem», referiu, aos meios do clube.

No total, Diogo Branquinho acumulou 901 golos em 311 jogos pelo FC Porto. Na última época, uma das menos prolíferas, anotou 65 golos em 31 partidas.

Formado no São Bernardo, e agigantado no ABC de Braga, Diogo Branquinho integra o grupo que, em 2023/24, conquistou todos os títulos nacionais, além de ter atingido as meias-finais da Liga Europeia.

Na nova época, os leões disputarão a Liga dos Campeões.

Diogo Branquinho é a terceira contratação do Sporting, depois do argentino Pedro Martínez (ex-Caserío, de Espanha) e do guarda-redes egípcio Mohamed Aly (ex-Bietigheim, da Alemanha).

Dos campeões nacionais saíram Manuel Lima, Edmilson Araújo e o guardião Leonel Maciel.