O Sporting conheceu, esta quinta-feira, os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Integrados no Grupo A, os leões vão medir forças com PSG (França), Wisla Plock (Polónia), Veszprém (Hungria), Fredericia HK (Dinamarca), Fuchse Berlin (Alemanha), Eurofarm Pelister (Macedónia do Norte) e CS Dinamo Bucuresti.

A edição deste ano da Liga dos Campeões tem início a 11 e 12 de setembro (quarta e quinta-feira) e o Sporting é o único representante de Portugal na competição. Os dois primeiros classificados de cada grupo seguem para os quartos-de-final, sendo que as equipas que terminarem entre o terceiro e o sexto lugar, vão ter de ir a «play off».

Veja aqui os adversários do Sporting: