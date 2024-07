O basquetebolista português Gonçalo Delgado é reforço do FC Porto, tendo assinado contrato por três épocas, até 2027, informou o clube azul e branco, esta terça-feira.

O atleta de 26 anos, de 2,03 metros, é o primeiro reforço do FC Porto para 2024/25 e chega ao clube depois de uma temporada no CD Póvoa.

Em 2023/24, Gonçalo Delgado foi distinguido como o “Melhor Ressaltador” (8,2 ressaltos por jogo).

No seu currículo desportivo, Gonçalo Delgado jogou futebol no Trafaria, no escalão sub-15, mas acabaria por seguir no basquetebol, na formação do Basket Almada.

Em 2017, Gonçalo rumou ao Benfica, onde fez dupla com Neemias Queta (campeão da NBA pelos Boston Celtics esta época) na equipa B. Continuou no Benfica até 2019/20 e esteve depois três épocas em Espanha, em três clubes distintos: Zentro Basket, Bàsquet Girona e Melilla Baloncesto, antes de voltar a Portugal em 2023/24 para o CD Póvoa.

Gonçalo Delgado, sabe o Maisfutebol, também estava na lista do Sporting, que já o tinha tentado contratar na época passada.

Se Delgado chega ao FC Porto, de saída dos dragões estão Anthony Barber, Phil Fayne, Nuno Sá e Cleveland Melvin. João Guerreiro continua com futuro por definir.