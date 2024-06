O Estoril anunciou este sábado a transferência de Cassiano para o Brasil: o avançado regressa ao país natal para representar o Avaí, que nesta altura ocupa o segundo lugar da Série B, estando portanto na luta pela subida ao primeiro escalão do Brasileirão.

Segundo a imprensa, o Avaí pagar o valor da cláusula de rescisão de Cassiano, que será um pouco menos de 100 mil euros.

Comunicado do Estoril:

«Chegou na época de 22/23, Cassiano Moreira brilhou com o 11 nas costas e, depois de 52 Jogos, 2,510 minutos e 14 golos, o nosso Cassi segue a sua carreira, sem esquecer que esta será sempre a sua casa.



Avaí FC e a Estoril – Futebol, SAD chegaram a acordo para a transferência do atleta.



A Estoril – Futebol, SAD deseja ao Cassiano todos os sucessos pessoais e profissionais na nova etapa e agradece a dedicação com que sempre vestiu as nossas cores.



Obrigado, Cassi!»