Portugal continua a preparar o jogo frente à Turquia, referente à segunda jornada da fase de grupos do Euro 2024.

No treino desta quinta-feira, Roberto Martínez teve todos os 26 jogadores à disposição, já depois da conferência de imprensa feita por Diogo Jota.

Recorde-se que a Seleção Nacional entrou com o pé direito na competição, depois da vitória por 2-1 sobre a Chéquia, com o golo decisivo a ser marcado por Francisco Conceição, já para lá do minuto 90.