Diogo Jota abordou a sua forma física para este Euro 2024, tendo em conta que não realiza um jogo de 90 minutos desde o dia 10 de fevereiro, frente ao Burnley, onde marcou um dos três golos dos «reds» (3-1).

«É um dado estatístico, não tinha essa noção, mas sei que trabalhei muito desde a minha última lesão para estar na melhor forma física. Ainda assim, a competição é algo que não se obtém a treinar, mas sinto-me capaz de fazer um jogo, não garanto que seja de 90 ou 120 minutos até, mas sinto-me bem para jogar e isso é o mais importante para mim», disse, em conferência de imprensa.



Mesmo tendo jogado cerca de 30 minutos, o internacional português voltou a mostrar o instinto goleador. Porém, o golo do avançado do Liverpool não contou e Portugal só chegou ao triunfo aos 90+2 por intermédio de Francisco Conceição.



«Dom? Não chamaria isso. É estar perto do golo. Só assim podemos atrair o golo. Se a bola sobrar e estivermos perto, estamos a um toque de marcar. Os golos decidem jogos e trabalha-se muito para isso. Sinto que tenho a capacidade de estar no momento certo à hora certa», argumentou.



Jota sublinhou ainda o trabalho que fez para estar presente neste Europeu e não falhar de novo uma grande competição depois do Mundial 2022.



«É um facto. Não estive sempre presente a nível físico, mas importa referir que trabalhei muito para estar aqui e para estar bem. Dei um bom passo a esse nível nos jogos de preparação. Podem contar comigo como tenho demonstrado seja quanto for», frisou.