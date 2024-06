Diogo Jota revelou ter recebido uma mensagem de Jurgen Klopp após o Portugal-Chéquia, jogo da primeira jornada do grupo F do Euro 2024.



«Sim, ele enviou-me uma mensagem depois do primeiro jogo. É um treinador a quem não escapa nada e sabe os momentos em que pode falar com o jogador. Basicamente deu-me uma palavra de apreço pelo golo anulado que teria tido um significado especial para mim», partilhou, em conferência de imprensa, em relação ao alemão que se despediu do Liverpool após oito anos.



Ainda em relação ao golo anulado, o internacional português preferiu destacar o facto de a seleção ter conseguido vencer independentemente de tudo.



«Não sei se já me tinha acontecido algo semelhante numa fase tão decisiva do jogo. Com o VAR temos sempre de esperar pela confirmação. Infelizmente não contou, era um golo que poderia ter sido decisivo. Mas o mais importante foi que marcámos novamente e contou. A vitória assentou como uma luva», defendeu.



Diogo Jota entrou, lembre-se, para a meia hora final do jogo da seleção nacional contra os checos.