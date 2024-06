O árbitro alemão Felix Zwayer vai apitar o Turquia-Portugal, da segunda jornada do Grupo F do Euro 2024, agendado para as 17h00 do próximo sábado.

Na segunda partida da Seleção Nacional no Europeu, vão estar os auxiliares Stefan Lupp e Marco Achmüller, também germânicos. O VAR também está cargo de um alemão: Bastian Dankert. Já o espanhol Jesús Gil Manzano será o quarto árbitro.

Portugal e Turquia ocupam as duas primeiras posições do grupo, ambos com três pontos, depois das vitórias na estreia.