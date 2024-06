No dia seguinte à vitória frente à Chéquia e após o regresso a Marienfeld na madrugada desta quarta-feira, os jogadores da Seleção portuguesa realizaram uma sessão de recuperação.

Os 13 jogadores com maior tempo de utilização no jogo da 1.ª jornada do grupo F fizeram treino de recuperação. Já os restantes fizeram uma sessão mais intensa e que também incluiu bola, segundo nota oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal volta a treinar na quinta-feira nos relvados do Hotel Klosterpforte, às 18 horas locais (17h em Portugal Continental). Uma hora antes, às 17h locais (16h portuguesas), um jogador fala em conferência de imprensa.

No sábado, Portugal disputa, ante a Turquia, o jogo da 2.ª jornada do grupo F, a partir das 18h locais (17h portuguesas).