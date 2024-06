Francisco Conceição deu a vitória a Portugal, na noite desta terça-feira, no jogo de estreia do Euro 2024. A Seleção portuguesa estava empatada a uma bola com a Chéquia, mas Chico fez o golo do triunfo aos 90+2'.

No relvado, o jogador foi bastante acarinhado pelos colegas - recorde-se o abraço apertado de Cristiano Ronaldo com o jogador do FC Porto. Na bancada, havia também um adepto especial.

No meio dos adeptos portugueses, em Leipzig, estava Sérgio Conceição. Foi partilhado nas redes sociais um vídeo que mostra Sérgio bastante emocionado.