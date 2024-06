O golo de Francisco Conceição, ao cair do pano do encontro com a Chéquia (2-1), permitiu ao avançado replicar o feito de Costinha, no Euro 2000.

A 17 de junho desse ano, o médio «voou» para marcar o único golo diante da Roménia, aos 90+5m. O momento de eficácia valeu o bilhete para os «quartos», na segunda jornada da fase de grupos, depois de os comandados de Humberto Coelho já terem ganho à Inglaterra na 1.ª jornada, na épica reviravolta (3-2).

Assim, 24 anos depois, Francisco Conceição assinou o segundo golo da história que vale, nos descontos, um triunfo a Portugal num Euro.

Entre os tentos de Costinha e Conceição, a seleção nacional conseguiu mais quarto golos para lá do minuto 90, ainda que nenhum tenha alterado o rumo do encontro.

Na estreia no Euro 2004, Cristiano Ronaldo marcou aos 90+3 minutos, mas Portugal, então a perder por 2-0 ante a Grécia, acabou derrotado.

Quatro anos volvidos, as «Quinas» também arrancaram o Europeu com um golo nos descontos, desta vez de Raúl Meireles, aos 90+3m, face à Turquia. Em todo o caso, Portugal venceu por 2-0, depois de Pepe inaugurar o marcador, aos 61m.

No jogo seguinte, curiosamente face à Chéquia, Portugal voltou a faturar «depois da hora», por Ricardo Quaresma, que, aos 90+1m, apontou o 3-1.

Antes do golo na noite desta terça-feira, o último golo português nos descontos, num Europeu, havia sido assinado em 2021, por Cristiano Ronaldo. Na estreia, Cristiano Ronaldo contribuiu para o triunfo sobre a Hungria (3-0), bisando aos 90+2m.

De Conceição para Conceição

Recuando a 2000, Portugal encerrou a fase de grupos diante da Alemanha, com uma equipa alternativa, mas vencendo por 3-0. O «hat-trick» de Sérgio Conceição «chocou» a Europa.

Agora, 24 anos depois, foi Francisco Conceição a puxar a si os holofotes, com um golo aos 90+2m, ao cabo de dois minutos em campo.

Portugal partilha a liderança do Grupo F com a Turquia. Na tarde de sábado, a partir das 17h, a seleção nacional divide forças com a seleção turca, em Dortmund.