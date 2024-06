O Benfica anunciou esta sexta-feira a saída de Mário Silva do comando técnico da equipa masculina de futsal.

Em comunicado, os encarnados informam que as duas partes «acordaram a revogação do vínculo contratual por mútuo acordo».

Mário Silva foi treinador do Benfica de março de 2023 a junho de 2024: nesse período, conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça. Esta época, as águias acabaram por falhar a conquista do campeonato, da Liga dos Campeões, da Taça de Portugal e da Taça da Liga.