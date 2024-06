Ana Seiça assinou pela equipa feminina do Tigres, do México. O clube mexicano deu as boas-vindas à defesa-central através das redes sociais.

A jogadora vai cumprir a primeira experiência no estrangeiro. Estava em final de contrato com o Benfica, onde jogava há cinco temporadas.

Pelos encarnados, jogou 121 jogos, ganhando 13 títulos. Chegou à seleção portuguesa e foi internacional A por oito vezes, até agora.