Antigo jogador do Benfica, Keirrison tem 35 anos, não joga há seis, mas, para já, garante que não terminou a carreira.

Em maio de 2018, o avançado brasileiro foi substituído na derrota do Londrina frente ao Brasil de Pelotas, a contar para a Série B brasileiro. Dias depois, interrompeu a carreira, devido ao falecimento de um dos filhos.

«O futebol será sempre uma paixão, desde que nasci que ando com uma bola de futebol. Continuo a brincar com os meus filhos. A bola vai estar sempre presente na nossa casa, nas nossas vidas. Mas há cinco, seis anos aconteceu isso [a morte do filho] e precisávamos de estar um pouco mais focados no cuidado em casa, nas nossas coisas pessoais, e acabámos por tomar essa decisão», começou por dizer, em entrevista ao Globoesporte.

«Não que o futebol seja menos importante, será sempre importante na minha vida, na vida de toda a gente cá em casa, mas naquele momento precisava de uma pausa. Havia coisas mais importantes para tratar em casa. Não que eu não cuidasse, mas exigia mais tempo. Porque o futebol em si tira-nos tempo, com as viagens e assim. É normal, é como outros trabalhos. Depende de uma decisão pessoal, não foi fácil», continuou.

Antes da tragédia familiar, Keirrison já tinha atravessado períodos complicado em termos de lesões. Em 2011, rompeu os ligamentos do joelho e foi duas vezes operado, o que o obrigou a estar longe dos relvados durante ano e meio.

«Vivi momentos de fisioterapia em que estava mentalmente cansado, até porque a situação não dependia de mim. (…) Dava o meu melhor, mas não estava no meu controlo. Sei que muitos médicos não acreditavam que ia voltar a jogar. E isso foi um combustível para mim, porque quando as pessoas vinham com negativismo, transformava isso numa questão positiva. As pessoas ao falarem tantas coisas fez com que tivesse motivação durante o período de recuperação. Tive de reaprender muitas coisas no meu corpo», confessou.

Sobre a morte do filho, Keirrison não esconde que foi um golpe duro: «Foi muito difícil, é algo que passámos muito tempo… não digo a tentar entender, mas de certa forma ficámos no vazio, sentido da compreensão das coisas. (…) Foi difícil.»

O antigo jogador do Benfica admite que teve até problemas de saúde mental: «Voltando atrás, posso confessar que posso ter passado por um problema de escuridão, se posso dizer assim.»

Apesar de não jogar há seis anos, o futebolista não se arrepende de ter interrompido a carreira, ele que fez sete jogos pelo Benfica em 2009/10, emprestado pelo Barcelona – em 2017 também representou o Arouca.

«Sou grato por essa decisão, fez com que realmente tivéssemos toda esta união em casa. São decisões que temos de tomar na vida. E quando as prioridades estão definidas, é mais fácil definir o que tem mais valor», atirou.