O treinador brasileiro Vanderlei Luxemburgo encontrou o português Abel Ferreira e a equipa técnica do Palmeiras num bar em São Paulo e partilhou nas redes sociais uma fotografia do momento, acompanhada de elogios ao técnico luso do «Verdão».

«Uma honra ter conhecido na noite de ontem [ndr: segunda-feira] esse grande profissional, fora do ambiente de jogo, ele estava acompanhado por toda a sua comissão técnica. Um ser humano agradável, tranquilo e educado. Encontrám-nos no famoso Buteco do Tonico, Jardim de Napoli. O mister Abel, esse vitorioso treinador está a trabalhar no nosso país com muita qualidade e a construir também o seu legado foi muito bom, vida longa no Brasil mister Abel», pode ler-se, na mensagem publicada ao final de terça-feira pelo técnico brasileiro de 72 anos, que terminou com um desafio.

«Calculem aí quantos títulos tem nessa foto (risos)», escreveu.

Abel reagiu à publicação de Vanderlei Luxemburgo e retribuiu os elogios. «Muito obrigado pelas palavras, professor. Retribuo para si todos os elogios, sobretudo os pessoais, pois aquilo que somos e partilhamos é o mais importante. Desejo-lhe o melhor. Forte abraço», expressou Abel.