Neymar foi assistir ao primeiro jogo do Brasil na Copa América, ante a Costa Rica, na segunda-feira, mas mais do que a presença no estádio SoFi, em Los Angeles, o que surpreendeu foi o que fez a caminho do recinto.

A dada altura do percurso para o estádio, o veículo em que Neymar seguia parou e o futebolista brasileiro pediu uma camisola do Brasil a um vendedor de rua. Quando este se aproximou de Neymar, nem queria acreditar quando percebeu que era o jogador do Al Hilal.

Neymar pediu-lhe depois mais uma camisola, o vendedor foi buscar e, com ele, aproximaram-se outros dois colegas, para tirar fotografias com o brasileiro.

Recorde-se que Neymar não foi convocado para a Copa América 2024, depois de uma época em que praticamente não jogou, fruto de uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo, em outubro de 2023.